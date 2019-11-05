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مرأة

في 20 دقيقة| تفتيح البشرة بخل التفاح وزيت الزيتون

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:51 م
فى 20 دقيقة .. تفتيح
فى 20 دقيقة .. تفتيح البشرة بخل التفاح وزيت الزيتون
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اسماء محمد
تعانى الكثير من النساء من اسمرار البشرة وتعد وصفة زيت الزيتون وخل التفاح من الوصفات الفعالة فى علاج اسمرار البشرة لـ غناهما بالكثير من الفيتامينات والعناصر المفيدة للبشرة .

نقدم لكم طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة فى 20 دقيقة باستخدام خل التفاح وزيت الزيتون ، وفقا لما ذكره موقع " boldsky".

مكونات وصفة تفتيح :
نصف كوب من خل التفاح
نصف كوب من الماء.
نصف كوب من زيت الزيتون

طريقة عمل وصفة التفتيح:
- اخلطي جميع المكونات جيدًا.
- ضعي الوصفة على الوجه واتركيها تجف لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة.
- في وقت لاحق يمكنك غسله بالماء العادي.
- يمكنك حفظ الكمية المتبقية من الماسك فى الثلاجة.

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