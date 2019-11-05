في 20 دقيقة| تفتيح البشرة بخل التفاح وزيت الزيتون

تعانى الكثير من النساء من اسمرار البشرة وتعد وصفة زيت الزيتون وخل التفاح من الوصفات الفعالة فى علاج اسمرار البشرة لـ غناهما بالكثير من الفيتامينات والعناصر المفيدة للبشرة .
نقدم لكم طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة فى 20 دقيقة باستخدام خل التفاح وزيت الزيتون ، وفقا لما ذكره موقع " boldsky".
مكونات وصفة تفتيح :
نصف كوب من خل التفاح
نصف كوب من الماء.
نصف كوب من زيت الزيتون
طريقة عمل وصفة التفتيح:
- اخلطي جميع المكونات جيدًا.
- ضعي الوصفة على الوجه واتركيها تجف لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة.
- في وقت لاحق يمكنك غسله بالماء العادي.
- يمكنك حفظ الكمية المتبقية من الماسك فى الثلاجة.
نقدم لكم طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة فى 20 دقيقة باستخدام خل التفاح وزيت الزيتون ، وفقا لما ذكره موقع " boldsky".
مكونات وصفة تفتيح :
نصف كوب من خل التفاح
نصف كوب من الماء.
نصف كوب من زيت الزيتون
طريقة عمل وصفة التفتيح:
- اخلطي جميع المكونات جيدًا.
- ضعي الوصفة على الوجه واتركيها تجف لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة.
- في وقت لاحق يمكنك غسله بالماء العادي.
- يمكنك حفظ الكمية المتبقية من الماسك فى الثلاجة.