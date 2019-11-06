طفرة غير مسبوقة بجامعة أسوان: وفد الجامعة يتوجه للبرتغال لبحث سبل توثيق التعاون الأكاديمي

أحداث متتالية وطفرة غير مسبوقة تشهدها جامعة أسوان خلال العام الحالى وخاصة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى .





وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" أبرز الأنشطة التى قامت الجامعة بتنظيمها ومنها أسبوع الجامعات الإفريقية والذى تم تنظيمه في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الماضى بمشاركة 21 جامعة أفريقية و 24 جامعة مصرية .





وتتواصل العلاقات بين الجامعة والجامعات العربية والإفريقية والأجنبية بالدول الصديقة والشقيقة لتعزيز أواصر التعاون الذى يعود بالنفع على أبناء أسوان ، وفى هذا الصدد سيقوم وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان بالتوجه إلى دولة البرتغال لبحث سبل توثيق التعاون الأكاديمى بين مصر والبرتغال.





من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب بأن وفد جامعة أسوان سيلتقى رئيس جامعة بورتو لتجديد وتطوير بروتوكول التفاهم المُوقّع فى 2016 بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بحضور عادل الألفى سفير مصر فى البرتغال، وعمرو شكرى، قنصل مصر، والدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان.





ويستهدف اللقاء دعم فتح باب التقدم لعمل ماجستير فى تخصص اللغة البرتغالية و آدابها ودعم الأبحاث العلمية المشتركة والترويج للسياحة العلمية فى مصر ، ويوم 6 نوفمبر يلتقى وفد جامعة أسوان والسفارة المصرية برئيس جامعة أفيرو، لبدء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون فى مجال مصايد الأسماك تحت إشراف الدكتور خالد أبو الفضل من جامعة أسوان، والدكتور أرتور سيوفا من جامعة أفييرو وكذلك للعمل على دعم الأبحاث العلمية المشتركة فى اللغة البرتغالية وآدابها.





وفى نفس السياق أوضح الدكتور ماجد الجبالى أن سفير مصر فى البرتغال عادل الألفى سوف يقيم مأدبة عشاء يوم 7 نوفمبر لوفد جامعة أسوان وعدد من القيادات الجامعية البرتغالية، ويختتم وفد جامعة أسوان زيارته للبرتغال يوم 8 نوفمبر بلقاء رئيسة الصندوق البرتغالى لدعم البحث العلمى والتكنولوجى، لبحث إمكانات تمويل مشروعات مشتركة فى مجالات تطبيقات الحاسب الآلى والبرمجة.



