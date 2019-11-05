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رياضة

4 - 4.. ريمونتادا لـ تشيلسي في شباك أياكس وحالتا طرد ..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي، من تسجيل الهدف الرابع في شباك ضيفه أياكس، في اللقاء المقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، الذي شهد حالتي طرد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت الريمونتادا عبر الهدف الثاني من عرضية أرضية من ويليان من الجهة اليمنى، استقبلها تامي ابراهام بتسديدة ومتابعة من سيزار أزبيليكويتا بلمسة ليضع الكرة داخل الشباك.

ثم أضاف جورجينيو الهدف الثالث بتنفيذه ركلة جزاء بتسديدة متقنة على يمين الحارس لتمر إلى داخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع من ركنية من الجهة اليمنى نفُذت عرضية داخل منطقة الجزاء ثم ارتدت الكرة من الحارس لتصل إلى ريكي جيمس الذي سدد كرة قوية داخل الشباك.

وأنهى أياكس متقدمًا بثلاثية حيث تمكن حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام، من تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة عن طريق ركلة حرة من منطقة صعبة للغاية وضعها مباشرة في المرمى.

أحرز كوينسي بروميس، لاعب اياكس امستردام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وسجل تامي ابراهام لاعب تشيلسي الهدف الأول لصالح أياكس أمستردام عن طريق الخطأ، بعد كرة عرضية تدخل ابراهام فيها واسكنها شباك البلوز.

وفي نفس الدقيقة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق تشيلسي سددها الإيطالي جورجينيو، محرزا هدف التعادل لنادي تشيلسي.

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