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رياضة

مباراة الـ 8 أهداف.. التعادل يحسم لقاء تشيلسي وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:59 م
تشيلسي واياكس
تشيلسي واياكس
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من إدراك الهدف الرابع ليتعادل مع ضيفه أياكس في اللقاء المقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا التي شهدت حالتي طرد.

بدأت الريمونتادا عبر الهدف الثاني من عرضية أرضية من ويليان من الجهة اليمنى استقبلها تامي ابراهام بتسديدة ومتابعة من سيزار أزبيليكويتا بلمسة لداخل الشباك.

ثم أضاف جورجينيو الهدف الثالث بتنفيذه لركلة الجزاء بتسديدة متقنة على يمين الحارس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع من ركنية من الجهة اليمنى نفُذت عرضية لداخل منطقة الجزاء والكرة ارتدت من الحارس لتصل إلى ريكي جيمس الذي سدد كرة قوية لداخل الشباك.

وأنهى أياكس الشوط الاول متقدمًا بثلاثية حيث تمكن حكيم زياش لاعب فريق اياكس امستردام، من تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة عن طريق ركلة حرة من منطقة صعبة للغاية وضعها مباشرة في المرمى.

وأحرز كوينسي بروميس، لاعب اياكس امستردام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وسجل تامي ابراهام لاعب تشيلسي الهدف الاول لصالح اياكس امستردام عن طريق الخطأ، بعد كرة عرضية تدخل ابراهام فيها واسكنها شباك البلوز.

وفي نفس الدقيقة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق تشيلسي سددها الإيطالي جورجينيو، محرزا هدف التعادل لنادي تشيلسي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد تشيلسي إلى 7 نقاط بالتساوي مع أياكس أمستردام فى المركز الثاني بالمجموعة الثامنة.
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