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رياضة

اخبار الرياضة | إصابة محمد الشناوي.. اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي.. استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:


- شهدت مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك، بكأس مصر والتي أقيمت على صالة الملك فيصل "مشاجرة بين اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 92-80.


- رفض مسئولو نادي إنبي عودة محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى ناديه الأصلى " الزمالك " خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .


- قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، خلال مواجهة ايفرتون الجولة 11 من البريميرليج.


- قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، استبعاد لاعبي نادي بيراميدز من معسكر المنتخب؛ بسبب تأخر انضمامهم للمعسكر المقام حاليا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية.


- شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم المقام حاليا علي ملعب برج العرب بالإسكندرية خروج محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، بعد إصابته بشد في الخلفية.

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