رسميا| استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب.. اعرف البديل لهم

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، استبعاد لاعبي نادي بيراميدز من معسكر المنتخب؛ بسبب تأخر انضمامهم للمعسكر المقام حاليا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية.





ويستعد حاليا منتخب مصر لـ مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.. كما يلتقى المنتخب بعد غد مع ليبيريا وديًا.





وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف، لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.





واكتفى الجهاز الفني بـ قائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.





كان حسام البدرى أعلن ضم 7 لاعبين من بيراميدز وهم "رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعيد وإسلام عيسى ومحمد فاروق".