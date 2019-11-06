الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين يكشف عن تفاصيل بطولة العالم والبطولة الأفريقية

عقد الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، برئاسة أحمد عوين، مؤتمرا صحفيا، مساء الثلاثاء، من أجل الكشف عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال المقبلة والبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين، حيث تستضيف مصر البطولتين خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وعبر أحمد عوين عن سعادته البالغة باستضافة مصر بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين رقم 14 وأيضا استضافة البطولة الأفريقية الأولى، مشيرا إلى أن اللاعبين سوف يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق ميداليات لمصر خلال البطولتين.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين إلى أن البطولة سوف يشارك بها 12 دولة مختلفة وهي تركيا - روسيا - أوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا بجانب المنتخب الوطني المصري.



وأكد أحمد عوينأن هذا الرقم يعد قياسيا في تاريخ البطولة، حيث تشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة هذا العدد من المنتخبات وهو الأكبر في تاريخ النسخ الماضية من بطولات العالم، وسوف تضم أيضًا 88 لاعبا من الدول المشاركة، وسوف تكون أوكرانيا هي الدولة التي تشارك بأكبر عدد في هذه النسخة خلف مصر ببعثة قوامها 19 لاعبا.



وقال أحمد عوين إن المنتخب الوطني لرفع الأثقال يستعد بشكل جيد للبطولة ، مشيرا إلى أن اللاعبين يعلمون جيدًا مدى الاهتمام بهذة البطولة الكبرى في مختلف دول العالم.



وأضاف أحمد عوين: "المنتخب دخل معسكرا مفتوحا في المركز الأوليمبي بالمعادي منذ فترة وسيستمر هذا المعسكر حتى بداية البطولة، واللاعبين يتدربون بأفضل الإمكانيات المتاحة في مصر حاليًا تجهيزا لتحقيق نتائج إيجابية خلال بطولتي العالم والإفريقية".



وقال أحمد عوين: "المنتخب المصري يملك جهازا فنيا على أفضل مستوى بقيادة الدكتور خالد عبادة ويساعده حسن صيام ولمياء أبوالحسن، وعماد الدين عبد العزيز إداري الفريق".



وتابع أحمد عوين: "نستعد لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب في النسخة المقبلة، خاصة وأن المنتخب نجح في تحقيق المركز الثالث بالترتيب العام خلال النسخة الماضية والتي أقيمت في الاقصر بنوفمبر الماضي".



ويضم المنتخب الوطني في البطولتين، 23 لاعبا ولاعبة من أجل تحقيق إنجاز جديد بعد حصد المركز الثالث في الترتيب العام بالنسخة الماضية ، وهم : اللاعبين : محمد رمضان - مصطفى صبحي - علي محمد علي - احمد عادل - الحسن فراج - إسلام سيف - مصطفى سليمان - أحمد عليوة - خالد علي - محمد رمضان - محمود شحته - محمد الجمال - علي القشاوي.



كما يضم اللاعبات : إسراء الكريم - فاطمة البربير - شيماء عبد المقصود - أية حمادة - فاطمة السعيد - روان جاد - رشا جمال - إسراء الكريم - منى راشد - فاطمة خميس.



يذكر أن المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمكفوفين قد تم تشكيله منذ عامين فقط وقد شارك في بطولة العالم الماضية التي أقيمت في الأقصر نوفمبر الماضي وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العالم للبطولة.