النتيجة مذهلة.. أسرع طريقة لإزالة شعر الجسم بدون ألم

مكونات الخلطة



لتخفيف الألم بعد إزالة شعر الجسم، ضعي مكعبات من الثلج على مناطق الجسم التي تم إزالة الشعر فهي تعمل على تهدئة البشرة ..





زالة شعر الجسم بدون ألم هاجس لدى الكثير من النساء إليك أفضل الطرق الطبيعية لإزالة شعر الجسم من دون ألم يقدمها موقع "برايت سايد".ربع كوب من عسل النحل الطبيعيكوب من عصير الليمون الطبيعي الطازجملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركمطريقة تطبيق الخلطة ..اخلطي المكونات جيدا إلى أن تصبح متجانسة ثم ضعي الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها لمدة ساعه بعدها أشطفي بشرتك بالماء الفاتر