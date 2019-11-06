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مرأة

النتيجة مذهلة.. أسرع طريقة لإزالة شعر الجسم بدون ألم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:09 ص
الشعر الزائد
الشعر الزائد
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لمياء الياسين
زالة شعر الجسم بدون ألم هاجس لدى الكثير من النساء إليك أفضل الطرق الطبيعية لإزالة شعر الجسم من دون ألم يقدمها موقع "برايت سايد".

مكونات الخلطة

ربع كوب من عسل النحل الطبيعي
كوب من عصير الليمون الطبيعي الطازج
ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم

طريقة تطبيق الخلطة ..

اخلطي المكونات جيدا إلى أن تصبح متجانسة ثم ضعي الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها لمدة ساعه بعدها أشطفي بشرتك بالماء الفاتر

لتخفيف الألم بعد إزالة شعر الجسم، ضعي مكعبات من الثلج على مناطق الجسم التي تم إزالة الشعر فهي تعمل على تهدئة البشرة ..

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