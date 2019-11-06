في دقيقتين.. حضري ألذ بان كيك على طريقة الشيف سالي فؤاد

كثيرٌ من الأمهات تحتاج لتناول وجبة خفيفة وصحية خلال اليوم أو على الإفطار، وتقدم لأولادها أيضًا وجبة صحية بها العديد من المكونات الغذائية التي تمدهم بالطاقة.



وإليكم طريقة عمل البان كيك على طريقة الشيف سالى فؤاد وهى:



المكونات:

- كوب لبن او اكثر

- كوب ونصف دقيق

- 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة

- ثلث كوب سكر

- رشة ملح

- فانيليا

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- فواكه مقطعة

- عسل ابيض

- نصف كوب شوفان



طريقة تحضير ألبان كيك خطوة بخطوة:



- يخلط الدقيق مع اللبن جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر



- يوضع الخليط بالمغرفة على الطاسة المدهونة بالزيت



- تترك حتى تصل الى اللون الذهبي من الأطراف ثم تقلب الى الجهة الأخرى



- تزين بالفاكهة والعسل والشوفان المخلوط بالعسل حسب الرغبة وتقدم

