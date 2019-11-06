أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي "سهم الصداقة 1" .. والمظلات تتدرب على مكافحة الإرهاب

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " سهم الصداقة -1 " ، والذى تشارك به عناصر من وحدات و أنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة.





ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددًا من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية.





وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح ظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقه وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من امكانات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها.





وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.





وفى سياق آخر استمرت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى الأردني المشترك فجر الشرق -1 ، والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان ، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال ، والنزول السريع والأبرار من الهليكوبتر ، وإقتحام وتفتيش الغرف المغلقة ، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية.





كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوي التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة والاحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.



