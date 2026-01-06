قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام
أحمد سعيد

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن أي طريق يريد الإنسان أن ينجح فيه، سواء في تربية الأبناء أو بناء مستقبل دنيوي وأخروي مستقر، لا بد أن يبدأ من القلب، موضحًا أن القلب إذا تعلّق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم استقامت بعد ذلك كل الجوارح، واستقام معه السلوك والتصرف والاختيار.

منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

وأوضح الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن القرآن الكريم وضع منهجًا واضحًا للتعامل مع هاجس الخوف على الأبناء، مستشهدًا بقوله تعالى: «وليخشَ الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولًا سديدًا»، مشيرًا إلى أن الآية حددت أمرين أساسيين: تقوى الله، والقول السديد، مؤكدًا أن من التزم بهما تكفّل الله له بتربية الأبناء وصلاحهم.

وشدد على نقطة محورية كثيرًا ما تُغفل، وهي أن الإنسان في الحقيقة لا يربي أبناءه بنفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى التربية، أما دور الآباء فهو الأخذ بالأسباب واللجوء إلى الله، موضحًا أن أعظم ما تعلمه من الصالحين هو الدعاء الدائم: «اللهم ربِّنا أولًا»، لأن من لم يُربَّه الله لن يُحسن تربية غيره.

وأشار الدكتور هاني تمام إلى أن القرآن علّمنا هذا المعنى بوضوح في دعاء الأنبياء: «وأصلح لي في ذريتي»، موصيًا كل من يشكو من صعوبة تربية الأبناء أن يداوم على هذا الدعاء في صلاته ودعائه، لأنه اعتراف صريح بأن صلاح الذرية بيد الله وحده، وأن البداية الحقيقية هي توبة القلب وصلاحه.

وبيّن أن تقوى الله، كما دلّت النصوص، معناها المختصر أن لا يكون في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينازعه تعلق آخر يقدّم عليه، موضحًا أن الطريق المستقيم يبدأ حين يملأ العبد قلبه بتعلق صادق بالله، فلا يتعلق بالأبناء تعلقًا يبعده عن ربه، ولا يجعلهم غاية مستقلة، بل وسيلة لطاعة الله ومرضاته.

وأضاف أن التعلق بالله لا يعني إهمال الأبناء، بل على العكس، هو الذي يدفع إلى إكرامهم، والإنفاق عليهم، وحسن تربيتهم، لكن بنية خالصة لله، لا بدافع القلق المفرط على المستقبل أو الخوف المرضي عليهم، مؤكدًا أن الأب حين يربي أبناءه لله، ويعاملهم امتثالًا لأمر الله، يتولى الله بعد ذلك حفظهم ورعايتهم.

وشدد على أن الأبناء أمانة من الله، جاءوا من عنده، ومنه يبدأ الطريق وإليه ينتهي، وأن من جعل الله في قلبه أولًا، أصلح الله له قلبه، وأصلح له ذريته، وجعل تربيته عبادة، وحياته كلها في ميزان الطاعة والرضا.

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر منهج القرآن القرآن منهج القرآن في تربية الأبناء تربية الأبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

سرطان القولون

انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

الموبايل

للموبايل واللاب.. ما الذي يحدث في الدماغ أثناء استخدام الشاشة

الفاكهة والخضروات

احترس.. عدم تناول الفاكهة والخضار يهددك بمرض خطير

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد