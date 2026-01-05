قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عميد إعلام الأزهر: نشر أخبار صناع المحتوى الهابط يقدم قدوة سيئة للشباب

عميد إعلام الأزهر
عميد إعلام الأزهر
محمد شحتة

أكد الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام للبنين بجامعة الأزهر أن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمقاطعة أخبار مشاهير السوشيال ميديا تستحق الإشادة وخطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف رضا عبد الواجد، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة المحور، أن الجمهور لن يتحقق له أي إفادة من معرفة أخبار أصحاب الشهرة الزائفة في منصات التواصل الاجتماعي، مثمنًا ما قامت به الهيئة الوطنية للإعلام بالانضمام للمبادرة إضافة لعدد من المؤسسات الصحفية والمنصات الإعلامية.

وأوضح، عميد كلية الإعلام، أن خطورة نشر أخبار صناع المحتوى التافه والهابط تكمن في تشويه صورة المجتمع المصري، وتقديم قدوات سيئة للشباب والمراهقين ومستخدمي تلك المواقع، معربًا عن أمله في استمرار تلك المبادرة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقلص من انتشارها.

ودعا «أمين» مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية إلى القيام بدورها في نشر التوعية المستمرة بخطورة الاستخدام المفرط للعالم الافتراضي وإلى ضرورة تدريس مقرر التربية الإعلامية؛ لإكساب أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة مهارات الاستخدام الآمن والرشيد للمنصات الرقمية بشكل عام وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

الإعلام عميد كلية الإعلام صناع المحتوى الهابط السوشيال ميديا

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

