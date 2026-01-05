ندوة وورشة عمل لتعزيز الوعي المائي بإعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية وورشة عمل بعنوان «الوعي المائي…من واجب وطني إلى سلوك مجتمعي»، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وفرع نقابة التمريض، في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)،برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن ترسيخ المفاهيم الصحيحة المرتبطة بالمياه يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن المائي، مشددة على أن الحفاظ على الموارد المائية واجب وطني ومسؤولية مجتمعية مشتركة تمس حاضر الأجيال ومستقبلها، وداعية إلى تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لتحويل الوعي النظري إلى ممارسات عملية تسهم في حماية هذا المورد الحيوي وضمان استدامته.

ومن جانبه، أوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الحفاظ على الموارد المائية يُعد أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، مؤكدًا أن مواجهة مظاهر الهدر والتلوث تبدأ بنشر الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، وأضاف أن قطاع الإعلام الداخلي يؤدي دورًا محوريًا في دعم الجهود الوطنية من خلال التوعية المستمرة والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في تحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي داعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي السياق ذاته، أشارت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، إلى العلاقة الوثيقة بين المياه والصحة العامة، مؤكدة الدور الحيوي للكوادر الطبية وهيئة التمريض في نشر الممارسات الصحية السليمة المرتبطة باستخدام المياه والحفاظ على جودتها، لافتة إلى أن المرأة المصرية تمثل عنصرًا محوريًا في ترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع.

واختُتمت فعاليات الندوة بتنظيم ورشة عمل قدّمها فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تضمنت نماذج توضيحية وبرامج إرشادية هدفت إلى التعريف بالممارسات اليومية الإيجابية لترشيد استهلاك المياه وتعزيز ثقافة الحفاظ على هذا المورد الحيوي.