«مجتمعنا.. مسئوليتنا» ندوة بمجمع إعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية موسّعة بعنوان «دور مؤسسات العمل الأهلي التطوعي في تنمية المجتمع»، وذلك ضمن فعاليات الحملة الإعلامية «العمل الأهلي التطوعي: الضلع الثالث للتنمية»، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وفي إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن العمل التطوعي يُعد من أرقى صور العطاء الإنساني، لما يجسّده من أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن غياب ثقافة العمل التطوعي عن أي مجتمع يؤدي إلى سيادة الأنانية، فيتحول إلى كيان بلا روح، ويفقد فيه الإنسان دوره وقيمته. وأضاف أن العمل التطوعي يعكس منظومة القيم الأخلاقية التي تُسهم في مواجهة التحديات الإنسانية المختلفة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا أنه أحد الأضلاع الأساسية لمثلث التنمية المستدامة إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص، بأبعاده الاجتماعية والسياسية والثقافية.

من جانبه، أشاد خالد أبو الفتوح، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التضامن الاجتماعي، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة وتعزيز التماسك الوطني والمجتمعي، من خلال ما يضمه من كيانات تنموية فاعلة تُسهم في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد أهمية التوعية المستمرة بدور العمل الأهلي التطوعي، ونشر القيم الإيجابية الداعمة لتحقيق التنمية على أسس سليمة، لا سيما بين فئة الشباب، بما يحقق الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وتطلعاتهم، دعمًا لخطة الدولة التنموية ورؤية مصر 2030.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، باعتباره ركيزة أساسية لنمو المجتمع وتطوره، وشريكًا فاعلًا في جهود الدولة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.