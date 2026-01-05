خطوة مهمة تأخرت.. رأي الجمهور في مقاطعة أخبار مشاهير السوشيال

استعرض برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" آراء المواطنين حول قرار مقاطعة أخبار مشاهير السوشيال ميديا.

وتباينت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث قالت إحدى السيدات، إن القرار ضرورة في هذه الفترة ويجب مقاطعة من يقدمون محتوى سئ.

وقال آخر: أنا مش مع المبادرة دي، لأن السوشيال ميديا حاجة أسياسية في حياتنا ومهمة جدا، بينما عارضه في الرأي شخص آخر وقال إن هذه المبادرة خطوة جميلة جدا وكان لازم تتاخد من بدري أوي.

وقالت إحدى الفتيات: أنا مع المبادرة جدا لأن مش المفروض إننا نعرف كل أخبار المشاهير أو نعرف تفاصيل حياتهم، وقالت سيدة أخرى إن عيوب هذه المبادرة أكثر من إيجابياتها.