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مرأة

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:56 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت إيفانكا ترامب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات.

وظهرت إيفانكا ترامب بإطلالة ناعمة تشبه الأميرات.

وارتدت إيفانكا ترامب جيب بيج طويل وجاكت، بنى قصير وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها بشكل كبير.

وتركت إيفانكا ترامب شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وأبرزت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما اختارت بعض الأكسسوارات الناعمة لتبرز من إطلالتها، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، وحقيبة سفر باللون الأسود.

وعلقت على الصورة قائلة.. مطار المغرب.

وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها..
إيفانكا ترامب إيفانكا ترامب
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