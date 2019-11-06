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محافظات

لمخالفتها البيئة .. إزالة 4 مكامير فحم بدمياط

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية بإزالة مكامير الفحم غير المرخصة لمخالفتها البيئة، وإبلاغ الجهات الرقابية وتحرير محاضر للمخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، برئاسة مجدي خاطر، حملتها الموسعة لإزالة المكامير اليوم، مراعاة للاشتراطات والمعايير البيئية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ ٣ قرارات إزالة لنحو 4 مكامير فحم على مساحة 600 م>ومن المقرر ان تستمر حملات ازالة مكامير الفحم بمختلف انحاء المحافظة.
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