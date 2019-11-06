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أبو العينين: مصر لديها مشكلة في تسويق إمكانياتها السياحية عالميًا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حرصه على حضور جميع المعارض النوعية المتخصصة سواء في مجالات الصناعة أو السياحة، لنقل رؤية مصر وتصحيح الصورة التي ينشرها المضللون لتشويه البلد.

وقال «أبو العينين» خلال لقائه على قناة «صدى البلد» إن انتقال مصر للعالمية شيء مؤثر جدًا، لذلك يجب أن نعرف متطلبات هذا التعبير لكي ننتقل للعالمية، موضحا أننا "لابد أن نبحث عن متطلبات العالم ومخاطبة الجنسيات المختلفة خاصة في مجال السياحة".

وأوضح «أبو العينين» أنه رغم التطور الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة ومجيء 12 مليون سائح خلال عام، لكن مصر مازالت مظلومة في قطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها ما يؤهلها ويميزها عن الدول الأخرى، خاصة الشواطئ والآثار والمناطق الطبيعية والسياحية العظيمة باعتبارها هبة من الله.

وأشار «أبو العينين» إلى أنه لابد من تصحيح منظومة التسويق والتواجد الإعلامي بصورة مختلفة والتفاعل مع الأحداث لتسويق لمصر عالميًا، مؤكدًا أن القيادة السياسية والأمنية استطاعتا رسم منظومة أمنية جيدة بنت ثقة عند الدول، فضلا عن الخدمات التي تُقدم للسائح.
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