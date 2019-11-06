المدراء العامين بالطيران المدني يناقشون تحديات السلامة الجوية في المنطقة

شارك وفد رفيع المستوى من المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة وعضوية المهندس محمد رجب، خبير الملاحة والسلامة الجوية، بالاجتماع الخامس للمدراء العامين للطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط والذي انعقد في دولة الكويت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 نوفمبر 2019.



افتتح الاجتماع الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، رئيس سلطة الطيران المدني بدولة الكويت حيث رحب بجميع رؤساء سلطات الطيران المدني ومرافقيهم وكذلك ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمصنعين المشاركين في الاجتماع الخامس للمديرين العاميين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط.



قدم محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للايكاو في الشرق الأوسط (ICAO MID)، عرضا مرئيا أبرز فيه الإنجازات الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، في مختلف مجالات الطيران المدني (الملاحة والسلامة الجوية وامن الطيران والبيئة والنقل الجوي).



كما أكد على الالتزام والتعاون الضروريين مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة بالمنطقة للتغلب على التحديات في مختلف مجالات الطيران المدني قصد تحقيق أهداف الأداء المتفق عليها بالخطة العالمية للملاحة والسلامة الجوية (GANP, GASP)، وتماشيا مع استراتيجية منطقة الشرق الأوسط حول عدم ترك أي دولة خلف الركب (NCLB).



وقدم المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية، أيضا عرضا مرئيا مبرزا إنجازات المنظمة خلال عام 2019 والمشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المنظمات ذات العلاقة والمعتمدة من قبل المجلس التنفيذي تفاديا للازدواجية وتوحيد الجهود.



وأشار عبدالنبي منار، إلى جهود المبذولة من قبل المنظمة العربية للطيران المدني من أجل تحسين التنسيق والتعاون والبرمجة المشتركة مع المنظمات الشيء الذي من شأنه أن يرفق من قدرات العنصر البشري العامل بقطاع الطيران المدني وبالتالي الرفع من مستوى السلامة بالمنطقة العربية.



وفي ختام عرضه المرئي، استعرض برنامج السنوات الثلاث القادمة 2020-2022 والذي تم إعداده والاتفاق عليه خلال الاجتماع التنسيقي بين المنظمات الإقليمية والدولية الذي أنعقد بالكويت يوم 3 نوفمبر 2019.



حضر الاجتماع 150 مشاركا من أربعة عشرة (14) دولة وإحدى عشرة (11) منظمة إقليمية ودولية ومصنعين، وشاركت فيه الدكتورة فانغ ليو، الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقامت بإلقاء كلمة خلال فاعلياته أثنت فيها على استضافة دولة الكويت لهذا الاجتماع.

