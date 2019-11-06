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توك شو

فتاة العياط تروي تفاصيل حبسها 120 يومًا دفاعًا عن شرفها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:41 م
فتاة العياط
فتاة العياط
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خالد محيي الدين
قالت "أميرة"، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط"، إنها حبست 120 يومًا بتهمة القتل دفاعًا عن الشرف، بعدما حاول سائق ميكروباص الاعتداء عليها، لافتة "كنت تعبانة وبحلم بكوابيس وحشة، وبشوف القتيل دايمًا".

ونوهت "أميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلي أن ايام الحبس كانت صعبة للغاية بالنسبة لها، مؤكدة أنها نادمة على عصيان والديها وعدم اخطارهما بخروجها، وهو ما كان السبب في وقوع ذلك الحادث الأليم.

وتابعت "أميرة" فتاة العياط، أن "السجينات كانوا يعاملوني معاملة صعبة جدًا، واليوم كان بيعدي بسنة من عمري".
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