فتحت.. ريال مدريد يسجل الثالث في جالطة سراي بقدم القائد راموس.. فيديو

أحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث لفريقه ريال مدريد فى شباك جالطة سراي ، من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب سانتياجو برنابيو، فى الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .
وجاء هدف ريال مدريد الثالث فى الدقيقة 12 عن طريق راموس من ركلة جزاء .
وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك .
وأضاف ريال مدريد الثاني فى الدقيقة 7 عن طريق رودريجو عقب تلقيه عرضية رائعة من مارسيلو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط فى المجموعة الاولي ، بينما جاء جالطة سراي فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة .