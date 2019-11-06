فتحت.. ريال مدريد يسجل الثالث في جالطة سراي بقدم القائد راموس.. فيديو

أحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث لفريقه ريال مدريد فى شباك جالطة سراي ، من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب سانتياجو برنابيو، فى الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .





وجاء هدف ريال مدريد الثالث فى الدقيقة 12 عن طريق راموس من ركلة جزاء .





وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك .





وأضاف ريال مدريد الثاني فى الدقيقة 7 عن طريق رودريجو عقب تلقيه عرضية رائعة من مارسيلو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .



