حفلة أهداف في الشوط الأول .. ريال مدريد يقسو على جالطة سراي 4-0 .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على جالطة سراي بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سانتياجو برنابيو ، فى الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك .



وأضاف ريال مدريد الثاني فى الدقيقة 7 عن طريق رودريجو عقب تلقيه عرضية رائعة من مارسيلو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .



وتمكن الريال من إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 12 عن طريق راموس من ركلة جزاء .



ونجح كريم بنزيما من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 45 بعد تلقيه عرضية رائعة من صاحب الهدفين رودريجو داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الرابع .



ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط فى المجموعة الاولي ، بينما جاء جالطة سراي فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة .