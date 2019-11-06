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رياضة

حفلة أهداف في الشوط الأول .. ريال مدريد يقسو على جالطة سراي 4-0 .. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:54 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على جالطة سراي بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سانتياجو برنابيو ، فى الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك .

وأضاف ريال مدريد الثاني فى الدقيقة 7 عن طريق رودريجو عقب تلقيه عرضية رائعة من مارسيلو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وتمكن الريال من إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 12 عن طريق راموس من ركلة جزاء .

ونجح كريم بنزيما من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 45 بعد تلقيه عرضية رائعة من صاحب الهدفين رودريجو داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الرابع .

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط فى المجموعة الاولي ، بينما جاء جالطة سراي فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة .
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