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منوعات

كريمات التفتيح شوهت وجهها.. مذيعة أمريكية تعلن شفاءها من مرض جلدي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
المذيعة الأمريكية
المذيعة الأمريكية ميامي فرانسي وانج
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أماني إبراهيم
عادت المذيعة الأمريكية "ميامي فرانسي وانج" للظهور على الشاشة مجددا، بعد قضائها عطلة شهرًا كاملا بسبب إصابتها بحبوب كثيرة ببشرتها لإصابتها بحب الشباب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وانج صاحبة الـ 27 عاما عانت من التهاب حول الفم وبالجبهة والذقن وهي حالة جلدية خطيرة بسبب استخدامها للكريمات الموضعية لعلاج الإكزيما والتيتحوي على مادة السترويد، لمدة خمسة أشهر.

وأصيبت بحب الشباب الذي شوه وجهها بالكامل، وحثها مديرها على أخذ قسط من الراحة لصحتها البدنية، فعادت إلى أهلها في موطنها الأصلي بكاليفورنيا.

وبعد بقائها لمدة شهر بعيدا عن الأضواء فاجأت جمهورها بأنها ستعود مجددا إلى الاضواء، وكتبت على إنستجرام منشورا تشرح فيه قرارها بالعودة إلى العمل ووعدت مشاهديها بالظهور على شاشات التليفزيون بحلول نهاية الأسبوع.

وكتبت: "هذه الصور وجهي قبل مجيئي إلى كاليفورنيا وقبل أن أعود إلى فلوريدا، إنها المعجزة التي كنت أصلي من أجلها وكنت أبحث عنها كل صباح، سأعود للتلفزيون في وقت ما هذا الأسبوع! أراكم قريبا".

وأخبرت وانج الناس أنها تعاني من الأكزيما منذ سنوات، وعندما انتقلت من كاليفورنيا إلى ميامي في ديسمبر 2018، ظنت أن الرطوبة ستساعد في علاجها ولكن الأمر ازداد سوءا.

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