فقدت 50 كيلو بدون أطباء.. أسماء أبو الخير: كنت باكل كبسة مندي

قالت أسماء أبو الخير، إنها استطاعت أن تفقد من وزنها 50 كيلوجراما في عام واحد، موضحة أنها لم تتابع مع أحد من أطباء التغذية واتباع إرشادات من الانترنت.





وأضافت "أبو الخير"، أثناء استضافتها مع الإعلامية «منى الشاذلي»، على فضائية «سي بي سي»، أنها كانت تعاني من الشراهة في الأكل لدرجة أنها كانت تفطر أكثر من مرة، منوهة أنها بدأت الرجيم بأكل نصف الكمية التي كانت تأكلها قبل ذلك.





وأوضحت أنها كانت تأكل كميات كبيرة خاصة أنها تعيش في إحدى دول الخليج وتأثرت بالمأكولات الشهية من مندي وكبسة وغيرها من المؤهلات الشهية.



