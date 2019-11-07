بعد وفاة هيثم أحمد زكي به.. تعرف على أسباب الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية وطرق الوقاية

توفي الفنان هيثم أحمد ذكى، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، ولم يكن أول الفنانين الذين توفوا إثر الهبوط الحاد فى الدورة الدموية، فقبله كان الفنان عمرو سمير الذي توفى عام ٢٠١٧؛ بسبب الهبوط الحاد فى الدورة الدموية، كما كان نفس سبب وفاة الفنان الكبير الراحل سامي العدل عام 2015، وسبقه في سبتمبر 2012، الفنان أحمد رمزي، إثر هبوط في الدورة الدموية.



وكشف الطب الشرعي، عن أن سبب وفاة الفنان الشاب هيثم زكى، فى شقته فى الشيخ زايد ، وبشكل مفاجئ، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.



ويقدم "صدى البلد " في التقرير، سبب الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية والأعراض وطرق العلاج الوقاية منه.. وفقا لما أوضحه الدكتور مصعب ابراهيم أخصائي الجهاز الهضمي.



الهبوط الحاد فى الدورة الدموية، هو انخفاض مستوى تدفق الدم، يجعل الإنسان يشعر بالتعب والدوار، نتيجة إما فقدان كميات كبيرة فى حال الإصابة بجرح، أو ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية، وغيرها من الأسباب التى تؤدى إلى انخفاض الضغط المفاجئ.. لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج انخفاض الضغط المفاجئ وأسبابه.



علاج الهبوط الحاد فى الدورة الدموية



1- قد يتطلب العلاج تناول الأدوية وخاصة لمرضي القلب أو السكري.



2- شرب الكثير من الماء لتجنب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف.



3- تناول قسط من الراحة وتقليل مستويات التوتر لتجنب الصدمة العاطفية.



4- علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ مع حركات تدريجية بطيئة، بدلًا من الوقوف بسرعة.



5- انخفاض ضغط الدم الناجم عن الصدمات هو أخطر الأنواع، لذلك يجب معالجته على الفور.



٦_ رفع الرجل لأعلى من مستوى الجسم.





أسباب الهبوط الحاد فى الدورة الدموية



1- الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين



2- فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة



3- ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة



4- الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف



5- صدمة الحساسية ، شكل حاد من رد الفعل التحسسي



6- التهابات مجرى الدم



7- اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية



أعراض الهبوط الحاد فى الدورة الدموية.



1- إعياء

2- دوار

3- الشعور بدوخة

4- الغثيان

5- وجود مشكلة فى الرؤية

6-فقدان الوعي





طرق الوقاية من الهبوط الحاد فى الدورة الدموية :



هناك عدة خطوات يجب أن يتبعها الشخص للوقاية من الهبوط الحاد في الدورة الدموية، أولها، تناول كميات كبيرة من الماء، والتنفس العميق لمدة دقائق قبل النهوض من على السرير، بالإضافة إلى رفع الرأس قليلًا عن مستوى الجسم أثناء النوم، لتجنب الإصابة بالهبوط الحاد.



كما يوجد خطوات أخرى يمكن الاستعانة بها، مثل تناول الوجبات الغذائية الصحية، التي لها دور في الحفاظ على نشاط الجسم، ولذلك يجب الإكثار من تناول الخضار، والدجاج منزوع الدسم، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأسماك.