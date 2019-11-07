Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 7 نوفمبر العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات العالمية أبرزها الدوري الاوروبي و الدوري الاماراتي

ويرصد موقع " صدى البلد " مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

كلوج X رين -7:55 مساءا - beIN SPORT HD 4

بازل X خيتافى- 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 2

لاتسيوX سيلتيك- 7:55 مساءا - beIN SPORT HD 3

ديدلانجى X إشبيليه - 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 1

بوروسيا موشنجلادباخ X روما - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 4

مانشستر يونايتد X بارتيزان بلجراد - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 2

سبورتنج براجا X بشكتاش - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 1

وولفرهامبتون X سلوفان براتيسلافا - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 5


مواعيد مباريات الدورى الإماراتى

الظفرة X شباب الأهلى دبى -4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية

بنى ياس X العين 4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية

الجزيرة X الشارقة 6:45 مساءا- أبو ظبى الرباضية

النصر X اتحاد كلباء - 6:45 مساءا - أبو ظبى الرباضية
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الدوريات الأوروبية تشتعل.. موعد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة

مواجهات نارية محليا وعربيا وأوروبيا.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الدوريات الأوروبية تشتعل بمواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

في ذمة الله.. منة فضالي تنعى هيثم أحمد زكي ..شاهد

كواليس لقاء تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.. تفاصيل

تركيا تهين تميم.. وقطر تقدم كبش الفداء لاسترضاء أردوغان

وفاة هيثم أحمد زكى.. تعرف على ظروف حياته وأسباب حزنه في الفترة الأخيرة

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

الزمالك يحسم موقفه من عودة كاسونجو ويكشف اسم اللاعب البديل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور