مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7 نوفمبر العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات العالمية أبرزها الدوري الاوروبي و الدوري الاماراتي



ويرصد موقع " صدى البلد " مواعيد المباريات والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



كلوج X رين -7:55 مساءا - beIN SPORT HD 4



بازل X خيتافى- 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 2



لاتسيوX سيلتيك- 7:55 مساءا - beIN SPORT HD 3



ديدلانجى X إشبيليه - 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 1



بوروسيا موشنجلادباخ X روما - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 4



مانشستر يونايتد X بارتيزان بلجراد - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 2



سبورتنج براجا X بشكتاش - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 1



وولفرهامبتون X سلوفان براتيسلافا - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 5





مواعيد مباريات الدورى الإماراتى



الظفرة X شباب الأهلى دبى -4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية



بنى ياس X العين 4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية



الجزيرة X الشارقة 6:45 مساءا- أبو ظبى الرباضية



النصر X اتحاد كلباء - 6:45 مساءا - أبو ظبى الرباضية

