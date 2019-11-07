مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7 نوفمبر العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات العالمية أبرزها الدوري الاوروبي و الدوري الاماراتي
ويرصد موقع " صدى البلد " مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
كلوج X رين -7:55 مساءا - beIN SPORT HD 4
بازل X خيتافى- 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 2
لاتسيوX سيلتيك- 7:55 مساءا - beIN SPORT HD 3
ديدلانجى X إشبيليه - 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 1
بوروسيا موشنجلادباخ X روما - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 4
مانشستر يونايتد X بارتيزان بلجراد - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 2
سبورتنج براجا X بشكتاش - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 1
وولفرهامبتون X سلوفان براتيسلافا - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الإماراتى
الظفرة X شباب الأهلى دبى -4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية
بنى ياس X العين 4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية
الجزيرة X الشارقة 6:45 مساءا- أبو ظبى الرباضية
النصر X اتحاد كلباء - 6:45 مساءا - أبو ظبى الرباضية
ويرصد موقع " صدى البلد " مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
كلوج X رين -7:55 مساءا - beIN SPORT HD 4
بازل X خيتافى- 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 2
لاتسيوX سيلتيك- 7:55 مساءا - beIN SPORT HD 3
ديدلانجى X إشبيليه - 7:55 مساءا- beIN SPORT HD 1
بوروسيا موشنجلادباخ X روما - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 4
مانشستر يونايتد X بارتيزان بلجراد - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 2
سبورتنج براجا X بشكتاش - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 1
وولفرهامبتون X سلوفان براتيسلافا - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الإماراتى
الظفرة X شباب الأهلى دبى -4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية
بنى ياس X العين 4:00 عصرا - أبو ظبى الرباضية
الجزيرة X الشارقة 6:45 مساءا- أبو ظبى الرباضية
النصر X اتحاد كلباء - 6:45 مساءا - أبو ظبى الرباضية