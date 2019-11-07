بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.. مالي تسعى للمشاركة الثانية في الأولمبياد

يسعى منتخب مالي خلال مشاركته الثانية ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلي العبور للمربع الذهبي للمرة الأولي في تاريخه بحثا عن التأهل الثاني لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نسختها الثالثة وذلك في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ،ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمهم الي مجموعتين حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولي إلي الأولمبياد.

وتضم المجموعة الأولي التي تقام مبارياتها باستاد القاهرة : منتخبات مصر ومالي والكاميرون وغانا ،فيما يتواجد في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد السلام : منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار.



ويبحث منتخب مالي عن التأهل للمرة الثانية للأولمبياد بعد مشاركته الأولي في أولمبياد أثينا 2004 ،وحقق المركز الخامس ، حيث تصدر المجموعة الأولى على حساب المكسيك وكوريا الجنوبية واليونان لكنه خرج من ربع النهائي أمام إيطاليا بخسارته بهدف دون رد بعد شوطين إضافيين.

ولن تكون مهمة مالي سهلة في التأهل إلي نصف نهائي البطولة الأفريقية خاصة وأنها ستواجه منتخبات قوية كالكاميرون وغانا ومنتخب مصر مستضيف البطولة ، وشاركت مالي من قبل في بطولة 2015 وكانت في المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات نيجيريا والجزائر ومصر واحتلت المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.



وحسم منتخب النسور تأهله لبطولة الأمم الأفريقية، بالعبور مباشرة إلى الدور الثاني، ولم يجد صعوبة في تخطي إثيوبيا بالتعادل ذهابا بهدف لكل منهما والفوز إيابا بأربعة أهداف نظيفة ، ثم تعادل مع المغرب بهدف لكل فريق ذهابا والفوز بهدف نظيف إيابا.

ويقود منتخب مالي المدرب الوطني فاجنيري ديارا والذي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وعلي راسهم على ماييه مهاجم بالك أسير التركي وصاحب هدف الفوز على المغرب في إياب المرحلة النهائية للتصفيات الذي يعتبر من أبرز نجوم الفريق مع موسي سيساكو مدافع فريق الشباب في باريس سام جيرمان الفرنسي وزميله في الخط الخلفي سياكا باكايوكو لاعب الصفاقسي التونسي بالإضافة لـ إبراهيما كونيه لاعب هاوجسوند السويدي ونجم وسط الاهلي اليو ديانج الذي قدم أوراق اعتماده كموهبة واعدة .

وجاءت قائمة منتخب النسور المشاركة في البطولة كالتالي :



.. حراسة المرمى: يوسف كويتا (جيرونا الإسباني) – صامويل ديارا (فيلاروبيا الإسباني) – دريسا كوياتيه (هافيا كوناكري الغيني).

.. الدفاع: إيسوف تراوري (خريبكة المغربي) – كليمنت كانوتيه (ليباجا اللاتيفي)- سليماني جاساما (سانسي الإسباني) –موسى سيساكو (باريس سان جيرمان الفرنسي) - سياكا باجايوكو (الصفاقسي التونسي) – إبراهيم كان (فورسكلا الأوكراني).

.. الوسط: أليو ديانج (الأهلي المصري) – أمادو ديارا (ليونيسا الإسباني)- سيدو نادوبيولبي (بلدية سبور التركي) – فيلكس كاماتي ( ريال باماكو المالي) – بوراما دومبيا (ستاد مالي) - علي مال (بالك أسير التركي) – تاندينا ماهرافا (ملادوست البوسني) – دياديه ديانكا (أكاديمية يلين) – موسى باجايوكو (آدان سبور التركي) -



.. الهجوم: إبراهيما كوني (هاوجسوند النرويجي) – بوبكر تراوري (تيشزناو المولدوفي) – إل بلال توريه (آي إيه إف المالي).

ويفتقد منتخب مالي في البطولة ثنائي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي سيكو كويتا ومحمد كمارا.

ويواجه منتخب مالي نظيره المصري يوم الجمعة 8 نوفمبر في افتتاح البطولة باستاد القاهرة ،ثم يلعب مع الكاميرون يوم الاثنين 11 نوفمبر ،ويلتقي مع غانا في الجولة الثالثة والأخيرة وذلك يوم 14 نوفمبر باستاد السلام.

