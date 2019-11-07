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حوادث

ضبط عصابة لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين في شبرا الخيمة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين اثناء سيرهم في الشوارع بمدينة شبرا الخيمة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه أكدتها التحريات مفادها قيام كل من سامح م ع سن 44 عاطل والسابق اتهامه في 19 قضية ( سرقة – سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح – هروب من المراقبة ) مسجل شقى خطر – سرقة بالإكراه وشحوت م ش عاطل والسابق اتهامه في 7 قضايا ( سرقة بالإكراه – مخدرات ) مسجل شقى سرقة بالإكراه بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة بإسلوب المغافلة والتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان بأكمنة اعدت لذلك حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الثانى وبحوزتهما هاتفين محمولين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وان الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات السرقة

وبتطوير مناقشة المتهمين عن نشاطهما الإجرامي أقرا بارتكابهما وقائع أخرى وتم بإرشاد المتهمان ضبط سلاحي خرطوش محلي الصنع و6 طلقات من ذات العيار والهواتف المحمولة المستولى عليها في الوقائع بعالية واضافا قيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما وتولت النيابة التحقيق.
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