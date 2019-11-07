النائب عصام الفقى يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن تعطل العمل فى كوبرى عاشور بالبحيرة

تقدم النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة للمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بخصوص كوبرى عاشور فى البحيرة بسبب تعطل العمل به.



وأكد الفقى فى بيان صحفى، أن كوبرى عاشور يخدم أكثر من 7 مراكز يربط جميع مراكز المحافظة ببعضها البعض وهى بندر ومركز دمنهور بمركز المحمودية ومركز إدكو ومركز ومركز رشيد و كفر الدوار و أبو حمص.



وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بإتخاذ اللازم نحو طلب الإحاطة وكذلك استكمال طريق دمنهور – دسوق المتوقف منذ أكثر من عام.

