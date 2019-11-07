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منوعات

سيارة طائشة تطير في الهواء وتصدم سيدة خمسينية.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادم كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر سيارة طارت فى الهواء وصدمت سيدة خمسينية تصادف مرورها فى نفس المكان.

وبحسب الصحيفة البريطانية، كانت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا تمارس رياضة الجرى قى الساعة الخامسة والنصف صباحًا، فى منطقة خليج هاربور بجزر رياو.

وفجأة ظهرت سيارة طائشة خرجت عن السيطرة تمامًا بسبب سرعتا الجنونية لتصطدم بالرصيف وتطير فى الهواء، ومن ثم تطيح بتلك السيدة.

اصطدمت العجلة الأمامية اليسرى بكتف السيدة التعيسة وطرحتها على الأسفلت، ثم استقرت السيارة بشجرة كبيرة، حيث ضغط السائق على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل.

يذكر أن الشرطة ألقت القبض على السائق، ونقلت الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لإصابات عدة جراء الحادث.

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