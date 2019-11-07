لهذا السبب.. تدافع إسرائيل عن أكراد سوريا وتساعدهم

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي هوتوفلي، قولها إن "إسرائيل تساعد الأكراد في سوريا الذين يتعرضون لهجوم تركي، إذ تعتبرهم ثقلًا يوازي النفوذ الإيراني، كما تدافع عنهم في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية".



وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضًا بتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في سوريا، قائلًا: "إن الأكراد تعرضوا لتطهير عرقي على يد تركيا وحلفائها السوريين".



وأضافت هوتوفلي، خلال جلسة الكنيست الإسرائيلي، أن عرض نتنياهو قوبل بالموافقة.



وتابعت، أنه "منذ بداية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، تلقت إسرائيل الكثير من طلبات المساعدة، لا سيما في المجال الدبلوماسي والإنساني"، مشيرةً إلى أن إسرائيل تقدم المساعدة للأكراد من خلال عدة قنوات.



وأكدت هوتوفلي أن "إسرائيل لها مصلحة كبرى في الحفاظ على قوة الأكراد والأقليات الأخرى في منطقة شمال سوريا باعتبارهم عناصر معتدلة وموالية للغرب، في حين أنهم أثبتوا أهميتهم عدة مرات على مر السنين، خاصة خلال الحرب ضد داعش"، على حد قولها.



وأوضحت أن "الانهيار المحتمل للسيطرة الكردية في شمال سوريا هو سيناريو سلبي وخطير بالنسبة لإسرائيل من الواضح تمامًا أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى تشجيع العناصر السلبية في المنطقة بقيادة إيران".



يشار إلى أن تركيا، بدأت عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "نبع السلام"، مطلع شهر أكتوبر الماضي، ضد الأكراد في شمال شرق سوريا، بهدف إقامة منطقة آمنة.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية تهدف إلى طرد "قوات سوريا الديمقراطية" التي تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية" بسبب علاقتها مع حزب العمال الكردستاني.