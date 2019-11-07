افتتاح وحدة مرور بولاق المستحدثة وأعمال التطوير بمرور المعادي والجزيرة.. صور

افتتح اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وحدة تراخيص بولاق أبو العلا المستحدثة، كما تم افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة وحدات تراخيص الجزيرة والمعادي التابعين للإدارة العامة لمرور القاهرة.



وقال اللواء عمرو البيلي، مدير مرور القاهرة، إن ذلك يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخدها وزارة الداخلية للتخفيف علي المواطنين ، خاصةً في مجالات استصدار تراخيص المرور للتسهيل عليهم وتمكينهم من إنهاء إجراءات التراخيص بسهولة ويسر.



وشملت أعمال التطوير استحداث أماكن انتظار واستراحات لائقة للمواطنين ، وكذا خدمة النداء الآلي المرقم لتقديم الخدمة، كما تم توفير عيادات طبية إختيارية لمن يرغب في إنهاء الكشف الطبي بوحدات التراخيص.



ولاقت أعمال التطوير والتحديث إستحسان المواطنين المترددين على تلك الوحدات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيادة الاهتمام بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.