جوجل تطلق تحديثاً جديداً يحمى هاتف الأندرويد من الاختراق

أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثًا جديدًا لحماية هاتفك الأندرويد، من الفيروسات التى تتخفى داخل التطبيقات الخبيثة، والتى أصبحت متاحة لجميع هواتف أندرويد.





وبحسب موقع thenextweb التقنى، كشفت جوجل عن شراكة جديدة مع منصات الأمن الرقمى ESET و Lookout، للكشف عن التطبيقات الضارة قبل أن تصل ويتم تحميلها لهاتفك.





وتهدف هذه المبادرة التي يُطلق عليها App Defense Alliance، للحد من المخاطر التى تلحق بالهواتف الذكية بسبب التطبيقات الخبيثة التى تصيب الهواتف، حيث يحتوى متجر جوجل على العديد من تلك النوعية الضارة، خاصةً في الأشهر الأخيرة.





كانت جوجل قد طرحت تطبيق Google Play Protect في عام 2017، لحماية الهواتف من التطبيقات الضارة عند تنزيلها، وفحص الهاتف بشكل دوري، وفي حال العثور على تطبيق يُحتمل أن يكون ضارًا، يتم التخلص منه فورًا.



