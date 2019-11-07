قدمي الأرز بالكاتشب والمسطردة على طريقة الشيف توتا.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة.



مقادير طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة:



2 كوب أرز بسمتى

2 معلقة كبيرة كاتشاب

2معلقة كبيرة مسطردة

بصلة مفرومة

ملح

فلفل

كركم

بصل بودر

ثوم بورد

زيت



ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..



