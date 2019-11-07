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توك شو

قدمي الأرز بالكاتشب والمسطردة على طريقة الشيف توتا.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:21 م
الارز بالكاتشب والمسطردة
الارز بالكاتشب والمسطردة
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة.

مقادير طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة:

2 كوب أرز بسمتى
2 معلقة كبيرة كاتشاب
 2معلقة كبيرة مسطردة
بصلة مفرومة
ملح
فلفل
كركم
بصل بودر
ثوم بورد
زيت

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

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