قدمي الأرز بالكاتشب والمسطردة على طريقة الشيف توتا.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة.
مقادير طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة:
2 كوب أرز بسمتى
2 معلقة كبيرة كاتشاب
2معلقة كبيرة مسطردة
بصلة مفرومة
ملح
فلفل
كركم
بصل بودر
ثوم بورد
زيت
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
مقادير طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة:
2 كوب أرز بسمتى
2 معلقة كبيرة كاتشاب
2معلقة كبيرة مسطردة
بصلة مفرومة
ملح
فلفل
كركم
بصل بودر
ثوم بورد
زيت
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الأرز بالكاتشب والمسطردة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..