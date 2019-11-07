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منوعات

وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. توقفت أعضاؤه عن العمل.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:10 م
لاعب كمال الأجسام
لاعب كمال الأجسام الألمانى الشهير بيت ترينز
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كريم جمال
حالة من الصدمة انتابت زوجة لاعب كمال الأجسام الألمانى الشهير بيت ترينز، بعدما توفى زوجها منذ قليل عقب توقف جميع أعضاء جسده عن العمل.

وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية، كان قد أصيب لاعب كمال الأجسام الشهير بالتهاب رئوي حاد قبل أن تتوقف أعضائه عن العمل، ويرحل عن عمر يناهز 53 عامًا.

وقالت زوجته سارة تيرنز:" لا أعرف كيف ستستمر حياتى بعد رحيل بيت"، لترثى زوجها البطل الأسطورى الذى مثل بلاده ألمانيا لسنوات فى البطولات الدولية.

كان قد مكث ترينز وقتًا في المستشفى لاحقًا بعد أزمة قلبية تعرض لها، وبعد خضوعه للعلاج وإعطاؤه أدوية لم يستقبلها جسمه بشكل جيد، الأمر الذى تسبب في فشل أعضائه.

استمرت معانتة بيت من الإلتهاب الرئوى منذ 3 نوفمبر الجارى، قبل أن يتم نقله للمستشفى عقب إنهيار رئتيه تمامًا، لتنتهى حياته بصورة حزينة بحسب رواية زوجته.

واختتمت سارة حديثها بأن زوجها حارب معها طوال 4 أسابيع مناجل الصمود إلا ان قواه خارت فى النهاية وخسر معركته مع المرض، وانهارت قائلة : كنت حياتى وأفضل شخص قابلته على الإطلاق".
وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. توقفت أعضاؤه عن العمل.. صور
وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. توقفت أعضاؤه عن العمل.. صور
وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. توقفت أعضاؤه عن العمل.. صور
وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. توقفت أعضاؤه عن العمل.. صور
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