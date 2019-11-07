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رياضة

شوقي غريب: غدا ضربة البداية الأصعب لمنتخبنا وهدفنا التتويج باللقب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:38 م
شوقى غريب
شوقى غريب
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منتصر الرفاعى
كشف شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي ان بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر وتنطلق غدا صعبة وتشهد مشاركة أقوي منتخبات القارة.

تابع شوقي غريب أن ضربة البداية أمام مالي ستكون صعبة وضربة البداية الأصعب دائما للمنتخب المستضيف للبطولة لكنه يلعب لهدف واحد وهو التأهل لأولمبياد طوكيو والقوز ببطولة أمم أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.
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