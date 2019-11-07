خروج جثمان الفنان هيثم أحمد زكي لمثواه الأخير.. فيديو

خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد أداء صلاة الجنازة عليه، متوجهًا إلى مثواه الأخيرة.





وكان قد توافد عدد من نجوم الفن والرياضة منذ صباح اليوم الخميس إلى مسجد مصطفى محمود لحضور مراسم تشييع جثمان هيثم أحمد زكي.





وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما.





وكانت قد أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، الذي عثر عليه وقد فارق الحياة فجر اليوم "الخميس" بشقته، وذلك بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة.





وقررت النيابة في وقت سابق عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح.



