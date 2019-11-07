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فن

هكذا جاءت كلمات أمير كرارة في وداع هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر الفنان أمير كرارة على موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى متأثرًا بوفاته قائلًا "الله يرحمك يا أطيب إنسان فى الدنيا".

وشاركة أمير كرارة، الفنان الراحل فى بطولة آخر أعمالة التليفزيونية وهو مسلسل "كلبش2" وكان من المفترض مشاركة الفنان الراحل فى الجزء الثالث رمضان المقبل.

وأعرب العديد الجماهير عن حزنهم لوفاة الفنان قائلين: الله يرحمو كان تمثيلو حلو أوي في كلبش ٢.. الله يرحمه ويغفر له.. مع والده ووالدته في الجنة بإذن الله.

وقال آخرون: ربنا يرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين .. اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وارزقه الفردوس الأعلي.

فيما أدى الفنان الراحل دور "عاكف الجبلاوى " خلال مشاركته البطولة مع الفنان "أمير كرارة" وكان دور مختلف طبقًا لأراء جماهير الدراما الرمضانية .
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