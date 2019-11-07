أهلي 2004 يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مع مضيفه حرس الحدود سلبيًا، في مباراتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.



التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٨ نقطة، جمعهم من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، وعلى سموحة ٣ – ٢، وتعادل مع الحرس سلييًا، مسجلًا ٢٢ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

