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رياضة

نجم هجوم الزمالك ينتظر عرضا أوروبيا.. تفاصيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:10 م
الزمالك
الزمالك
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القسم الرياضي
ينتظر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي والفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عرضًا أوروبيًا بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

وتضع إحدى شركات التسويق الأوروبية اللاعب تحت الأنظار ومراقبته خلال البطولة الافريقية للوقوف على مستواه وإرسال أحد المندوبين إلى مصر لمتابعة مباريات المنتخب الأوليمبي الوطني وتقديم تقرير شامل عن اللاعب للبدء في تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وجلب عرض مميز له في أوروبا بعدما أشادوا به من قبل.

وأثنوا على مستواه بعد مشاهدة بعض التسجيلات له خلال بعض المباريات في بطولة الدوري المصري والمنتخب الأوليمبي.

وتقام البطولة الأفريقية خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري في مصر.
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