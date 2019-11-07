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رياضة

ميتشو يرفض أي تدخل في تكتيك الزمالك بعد العودة للدوري

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:12 م
ميتشو
ميتشو
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القسم الرياضي
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إجراء أي تغيير على تكتيك الفريق بعد استئناف بطولة الدوري من جديد.

ويتحفظ المدرب على فكرة تجربة استراتيجيات جديدة خلال المباريات الودية والاعتماد على ثنائي هجومي والتمسك بنفس السياسة التي يلعب بها وهي الاعتماد على مهاجم وحيد فقط.

وكانت آراء ظهرت بالاستفادة من الثلاثي الهجومي خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد بجانب بعض الوجوه الصاعدة مثل أسامة فيصل بالاعتماد على ثنائي هجومي صريح وتغيير التكتيك، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الخواجة الذي يلعب بشكل معين.
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