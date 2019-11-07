استعداد للدوري.. الإنتاج الحربي يتعادل مع إنبي وديا

تعادل فريق الإنتاج الحربى مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما فى المباراة الودية التى جمعتهما، اليوم الخميس، على ستاد المصانع الحربية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز .



وحقق الإنتاج الحربى الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري .



وأجل اتحاد الكرة ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.



وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.