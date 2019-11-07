في موسمه.. 4 نصائح لشراء رمان سليم

الرمان من الفاكهة الشتوية التي تحتوي على فوائد عديدة، ولكن ينخدع فيها كثير من الأشخاص عند الشراء، فنقدم لكي نصائح ذهبية لشراء رمان طازج وذلك وفقًا لموقع قناة "سي بي سي سفرة".



* يجب أن يفحص الرمان جيدًا وأن تكون قشرته الخارجية ملمسها ناعم، وتكون لونها الأحمر ليس بداكن أو باهت.



* لا بد أن تكون رأس الرمان الخارجية بنية اللون وصلبة.



* يجب أن تكون ثمرة الرمان ثقيلة للتأكد أنها بها حبوب سليمة.



* اختيار الثمرة التي تحتوي على شقوق، ولكن في هذه الحالة لا بد من تفريطها في الحال.

