إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع مشاجرة طرفين بقرية قرية كنيسة اورين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية كنيسة أورين بدائرة المركز، وعلي الفور قوات الشرطة وتم السيطرة علي اطرف المشاجرة.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من :" أحمد محمود مصطفى دياب" 29 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج جرح رضي بفروة الرأس، وجارى تحويل الحالة لمستشفي دمنهور التعليمي، " حمدي محمود دياب" 30 سنة، مصاب بكدمة وسحجه بالذراع الأيسر، " صبحي ابراهيم دياب" 30 سنة، مصاب بجرح سطحي بالكاحل الأيسر، " أحمد محمد ابراهيم سيد احمد" 39 سنة، مصاب بكدمة بالكوع الأيسر،تم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.



وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة .