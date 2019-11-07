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رياضة

عقوبات صارمة من السلة على الأهلى والزمالك بعد خناقة الجزيرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:36 م
خناقة لاعبي الأهلى
خناقة لاعبي الأهلى والزمالك
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عمرو الحلواني
أعلن اتحاد كرة السلة إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

كما قرر اتحاد السلة إيقاف وائل بدر مدرب عام الزمالك لمدة مباراتين مع تغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف هيثم السحرتى لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

وقرر اتحاد السلة إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه وإيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلى مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة التى جرت بعد إطلاق نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين بسبب اللقطة التي قام بها "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين، ولولا تدخل الأمن الخاص بالصالة لخرجت بكوارث عديدة.
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