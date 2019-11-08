جامعة حلوان تنظم حفلا فنيا بعنوان تلاقي الثقافات عبر الموسيقى اليوم

تنظم جامعة حلوان، اليوم الجمعة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء متحف المنيل حفلا فنيا، تحت عنوان "تلاقي الثقافات عبر الموسيقى"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بحضور الفنان رمزى يسى عازف البيانو العالمي، والفنان نصير شمة الملقب بملك العود، والمطربة جالا الحديدي.



تبدأ فعاليات الحفل فى تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي بعين حلوان، ويعد هذا الحفل في إطار الموسم الثقافي للجامعة ومهرجان متحف المنيل الثاني، إذ تهتم جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والفنية التي تثري النفس والروح والوجدان بعيدا عن العنف وتعزيز روح التآلف بين أفراد المجتمع المصري.