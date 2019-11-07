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ديني

حكم من حلف على مقاطعة آخر .. الإفتاء توضح .. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:01 م
عبدالله سليم
حكم من حلف على مقاطعة آخر .. أوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم من حلف على هجر غيره، مؤكدًا أن من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه، فليأت الخير ويترك الشر.

وأضاف«وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من حلف على هجر غيره؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: « وعَنْ أَبي هُريْرَةَ: أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواهُ مسلم، لافتًا إلى أن من حلف على هجر غيره وأراد أن يراجعه؛ فعليه كفارة يمين.

وتابع أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين (من أوسط ما يطعم الإنسان به أهله) أو كسوتهم، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه
أفتى علماء الأمة الإسلامية بوجوب الوفاء بالأيمان، والإلتزام بما حلف عليه الإنسان لأن الحلف بالله حق، فإذا نكث المسلم بما حلف عليه ولم يوف بيمينه يجب عليه أن يؤدي كفارة اليمين.

وقد يكون نكث اليمين عندما يترائى للإنسان الخير والمصلحة في ترك ما حلف عليه، كأن يحلف على أن لا يجيب دعوة أحد من الناس، ثم يترائى له أن المصلحة والخير في إجابة دعوته فأن له في تلك الحالة أن ينكث بيمينه على أن يؤدي كفارة اليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا حلفَ أحدُكُم على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّر عن يمينِهِ، ولينظُرِ الَّذي هوَ خيرٌ فليأتِهِ).

وأما إذا كان الحلف على ترك طاعة أو فعل معصية فإن اليمين في تلك الحالة تعتبر يمين فاجرة يتوجب عى الإنسان التحلل منها، وعدم الوفاء بها ومثال عليها أن يحلف المسلم على ترك بر والديه أو ترك صلاة الجماعة.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرًا منه، فليأت الذي هو خير ثم ليكفر كفارة يمين.

واستشهد«عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم عن أَبي هُريْرَةَ: «مَنْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواهُ مسلم.
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