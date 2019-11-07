Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحفيظ يطمئن على حسين الشحات بعد إصابته مع المنتخب الوطني

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:57 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أجري سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بحسين الشحات لاعب الفريق من أجل الاطمئنان عليه عقب إصابته اليوم خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني الأول في ودية ليبيريا التي غادرها اللاعب متأثرا بإصابته.

وقال عبد الحفيظ إن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية مؤكدًا أنها مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للتواجد في إحدي مباراتي المنتخب سواء أمام كينيا أو جزر القمر وفقًا لرؤية الجهازين الفني والطبي للمنتخب ومدى استجابة اللاعب للعلاج ومع تحسن حالته بعد إصابته اليوم حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل

طائرة خاصة.. بعثة المنتخب الوطني تطير إلى جزر القمر منتصف الشهر المقبل

حسام البدري يطمئن على نجمي الأهلي وبيراميدز قبل لقاءات المنتخب

أول رد فعل من حسام البدرى بعد تأجيل الدورى

محمد عواد يطمئن مدرب المنتخب: الإصابة لن تمنعني من المشاركة في التدريبات

عبد الحفيظ يكشف عن أسباب الغيابات في مران النادي الأهلي

ترشيحاتنا

عثر عليه مخنوقا .. تشريح جثة سائق تاكسي قُتل في المنيل

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

بعد العقوبات.. اتجاه في الزمالك لـ الانسحاب من دوري كرة السلة.. تفاصيل

حازم إمام يكشف سر مشاركة الشناوي أساسيا رغم إصابته

أحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكى بيده | تفاصيل

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. رأي الشيخ الشعراوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور