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رياضة

الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة بسبب عقوبات قمة الزمالك

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
‎يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له بعد غدٍ السبت اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الاهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي شهدت العديد من الأحداث المؤسفة والتجاوزات من جانب مسؤولي الزمالك وجهازه الفني ولاعبيه أثناء وعقب اللقاء.

‎ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل العقوبات المجحفة التي أصدرتها اللجنة بحق النادي الاهلي ولاعبيه من غرامات مالية وإيقاف ونقل لواحدة من المباريات، في حين أصدرت عقوبات هزيلة تجاه الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على الرغم التجاوزات غير مسبوقة والموثقة بالصوت والصورة.

‎والتي تضمنتها الشكوى الرسمية التي ارسلها الاهلي لاتحاد السلة وتوثق هذه الإعتداءات ، وتؤكد قام المدير الفني للزمالك وبعض معاونيه بتوجيه إشارات تخدش الحياء وبعيدة عن الأخلاق الرياضية لمجلس إدارة الأهلي المتواجد في المقصورة الرئيسية، فضلا عن قيام لاعبي الفريق المنافس ومعهم أعضاء الجهاز الفني والإداري بالاعتداء على لاعبي الأهلي مستخدمين الأجزاء الخشبية الموجودة في الصالة المغطاة في مشهد ليس له علاقة بالرياضة.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد أصدرت العديد من القرارات بعد احداث مباراة القمة وتضمنت العقوبات التالية:

إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.
إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه.
إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه.
إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.
إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.
إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.
إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.
تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.

تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم

محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي.

هذا بالإضافة لعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك.

وتطبيقا لمادة التشاجر طبقا لتقرير الحكم والمراقب تقرر الآتي:

توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه.

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