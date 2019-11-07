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فن

بـ فستان أسود .. ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:09 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


وظهرت ياسمين صبرى في الصورة وهى ترتدى فستانا اسود مكشوف الكتفين واعتمدت تسريحة شعر بسيطة من خلال إسداله على كتفيها.


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - منورة الدنيا - الجميلة - يالهوى ياناس- أحلى واحدة في مصر.

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" في موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.
بـ فستان أسود .. ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
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